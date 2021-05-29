Борис Джонсон и Кэрри Саймондс тайно поженились

Британский премьер Борис Джонсон женился на Кэрри Саймондс. Молодожены пригласили на тайную официальную часть только близких, а саму свадьбу проведут в конце июля.

Джонсон обменялся клятвами с Саймондс утром 29 мая в Вестминстерском соборе, сообщило издание Daily Mail. Официальная часть проходила в присутствии близких друзей и членов семьи. Невеста приехала к собору на лимузине. Она была в длинном белом платье, а гости после мероприятия отметили, что Джонсон «не мог отвести глаз» от Саймондс.

Торжественная церемония с гостями состоится 30 июля, отмечается в материале. Молодожены должны сделать официальное заявление в ближайшее время.

После бракосочетания Джонсон стал первым женатым премьер-министром страны с 1822 года. При этом он же был и первым неженатым чиновником, занимавшим эту должность.

Кэрри Саймондс 33 года. Ранее она работала в Консервативной партии. Пара объявила о будущем пополнении зимой 2020 года. Весной у Саймондс и Джонсона родился сын, которого решили назвать Уилфред. Для возлюбленной британского премьера этот ребенок стал первым, а у Джонсона есть уже четверо детей от двух женщин.