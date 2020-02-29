Борис Джонсон и его девушка объявили о помолвке. Они ждут ребенка

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс объявили о помолвке. Они также сообщили, что ждут ребенка. Молодая женщина стала причиной развода премьера с Мариной Уилер, с которой он прожил в браке 25 лет.

У Саймондс это будет первый ребенок, у Джонсон есть дети от первого брака и внебрачная дочь.

«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка», — цитирует заявление представителя пары РИА «Новости».

Марина Уилер родила Джонсону четверых детей, искусствовед Хелен Макинтайр — одного. Ходят слухи об еще одном внебрачном ребенке премьера. Борис Джонсон еще ни разу не ответил прямо на вопрос о количестве его детей.

Британская пресса отмечает, что 31-летняя Саймондс хорошо влияет на Джонсона — он почти перестал пить или вообще отказался от алкоголя, похудел и сменил прическу.

Развод с Уилер мог оказать негативное влияние на политическую карьеру Джонсона, но несмотря на бракоразводный процесс его все-таки избрали премьер-министром Великобритании.