«Борется»: состояние больной COVID-19 Тимошенко назвали тяжелым

Бывший премьер-министр Украины и глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — написала пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в своем Facebook.

Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что вместе с Тимошенко COVID-19 заболели члены ее семьи. Инфекцию нашли у дочери Евгении и супруга Артура Чечеткина. Никаких дополнительных подробностей собеседник агентства не сообщил.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его сын перенес коронавирус. Также COVID-19 был и у жены главы государства.

Согласно данным украинского Минздрава, за время пандемии в стране было выявлено 104 958 случаев инфицирования коронавирусом. Побороли болезнь и выписались из больниц 51 735 пациентов. Всего зафиксирован 2271 летальный случай. Ограничительные меры отменяют на Украине исходя из эпидемической ситуации. Для этого регионы страны поделили на четыре отдельные зоны.