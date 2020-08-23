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    23 августа 2020, 12:57

    «Борется»: состояние больной COVID-19 Тимошенко назвали тяжелым

    Дамир Матюхин , Дарья Бунякова

    Бывший премьер-министр Украины и глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
    «Борется»: состояние больной COVID-19 Тимошенко назвали тяжелым

    «Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — написала пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в своем Facebook.

    Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что вместе с Тимошенко COVID-19 заболели члены ее семьи. Инфекцию нашли у дочери Евгении и супруга Артура Чечеткина. Никаких дополнительных подробностей собеседник агентства не сообщил.

    Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его сын перенес коронавирус. Также COVID-19 был и у жены главы государства.

    Согласно данным украинского Минздрава, за время пандемии в стране было выявлено 104 958 случаев инфицирования коронавирусом. Побороли болезнь и выписались из больниц 51 735 пациентов. Всего зафиксирован 2271 летальный случай. Ограничительные меры отменяют на Украине исходя из эпидемической ситуации. Для этого регионы страны поделили на четыре отдельные зоны.

    Новости SMI.FM