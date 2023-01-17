Мир 17 января 2023, 01:27 «Боремся за выживание». Дефицит энергоресурсов в Киеве оценили на 30% Мэр Киева Кличко: дефицит энергоресурсов в городе составляет 30% Unsplash

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Дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%. Работа инфраструктуры может встать в любой момент, заявил мэр города Виталий Кличко. О ситуации в украинской столице он рассказал агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не говорим о коллапсе, тем не менее он может произойти в любую секунду, так как российские ракеты могут разрушить нашу критически важную инфраструктуру», — отметил мэр Киева.

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Он добавил, что подобные объекты находятся под угрозой не только в столице, но и других населенных пунктах страны. По словам Кличко, сейчас дефицит электроэнергии в Киеве составляет около 30%. Он подчеркнул, что в зимний период практически невозможно обходиться без электричества или отопления. В связи с этим он назвал ситуацию критической.

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«Мы боремся за выживание», — заключил Кличко.

Ранее гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что Украина столкнулась с огромным дефицитом электроэнергии. Серьезные повреждения вывели из строя некоторые ТЭС. Пока специалисты не могут спрогнозировать сроки их восстановления.