Борьбу с салонами красоты начали в Северной Корее | 360°

Мир 15 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Борьбу с салонами красоты начали в Северной Корее

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В Северной Корее власти начали бороться с салонами красоты, которые, по их мнению, активно пропагандируют индивидуализм. Об этом написал сайт Daily NK.

Салоны и парикмахерские массово закрываются на фоне популяризации «антисоциалистического и несоциалистического поведения», сообщила «Политика сегодня».

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Меры по закрытию частных заведений направлены на то, чтобы в стране продолжали работать лишь государственные салоны.

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