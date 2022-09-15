Борьбу с салонами красоты начали в Северной Корее | 360°

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Борьбу с салонами красоты начали в Северной Корее

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В Северной Корее власти начали бороться с салонами красоты, которые, по их мнению, активно пропагандируют индивидуализм. Об этом написал сайт Daily NK.

Салоны и парикмахерские массово закрываются на фоне популяризации «антисоциалистического и несоциалистического поведения», сообщила «Политика сегодня».

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Меры по закрытию частных заведений направлены на то, чтобы в стране продолжали работать лишь государственные салоны.

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Северная Корея

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