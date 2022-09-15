Борьбу с салонами красоты начали в Северной Корее | 360°

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Спецоперация
15 сентября 2022, 15:11
Постпред России счел бессмысленными призывы к демилитаризации ЗАЭС
Мир
15 сентября 2022, 15:11
Минобороны Турции сообщило о вывозе 3,25 миллиона тонн продовольствия с Украины за 46 дней
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Мир
15 сентября 2022, 15:04
Штаб ОДКБ решил не отправлять миротворцев в Армению
Подмосковье
15 сентября 2022, 15:03
Протекающую крышу отремонтировали в доме на проспекте 60 лет Октября в Щелкове
Мир
15 сентября 2022, 14:59
Европа отказалась от демократии. Новой диктатуре нужды народа не интересны
Мир
15 сентября 2022, 14:57
МИД посчитал провокацией призыв Украины к Грузии по «второму фронту»
Власть
15 сентября 2022, 14:56
Путин призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия
Деньги
15 сентября 2022, 14:54
Свыше 3,5 миллиарда рублей дополнительно направят на социальные контракты в России
Армия
15 сентября 2022, 14:52
Украинская армия потеряла за прошедшие сутки до 500 солдат