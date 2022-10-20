Борьбу с «российской дезинформацией» на Балканах обсудили в британском парламенте | 360°

Мир 20 октября 2022, 18:39 Борьбу с «российской дезинформацией» на Балканах обсудили в британском парламенте

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Член палаты общин Великобритании Стивен Даути обратился в МИД страны с вопросом, какие меры принимаются для борьбы с «российской дезинформацией» на Западных Балканах. Об этом написал RT.

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Ответ на обращение Стивена Даути дал его коллега, член палаты общин, государственный министр Лео Доэрти. Он заявил, что Великобритания активно помогает странам Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, частично признанное Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория) наращивать кибербезопасность, противодействовать «российскому влиянию» и дезинформации.