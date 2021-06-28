Ученые объяснили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Медицинские маски примерно в тысячу раз уменьшают количество частиц коронавируса, которые выдыхают заболевшие. Такой вывод сделали медики из Бразилии. Свои исследования они опубликовали на medRxiv.

«Споры о том, могут ли маски остановить передачу коронавируса, продолжаются уже много месяцев. Однако никто почему-то не проверял их эффективность на реальных пациентах. Наш эксперимент показал, что маски уменьшают количество частиц SARS-CoV-2, которые выдыхают больные, примерно на три порядка», — сказано в исследовани.

Специалисты продолжают спорить об эффективности масла для остановки распространения коронавируса уже второй год. К продолжению дискуссии подталкивает тот факт, что масочные режимы ввели в разных странах еще в начале пандемии, но число новых пациентов продолжает расти.

Большинство исследователей уверены, что макси позволили снизить скорость распространения коронавируса. Сейчас появились первые свидетельства того, что эти средства защиты значительно уменьшают количество частиц, которые выдыхает пациент с коронавирусом. Эти данные получили медики и эпидемиологи под руководством Марко Хорты из Института Освальдо Круза в Бразилии.

В исследовани приняли участи 45 человек, часть из них были инфицированы коронавирусом. Испытуемых попросили прийти в лабораторию в масках и респираторах. Там с их лиц, а также внутренних и внешних сторон средств защиты собрали мазки.

Исследования показали, что на внешней стороне маски следов практически не было, даже у пациентов с подтвержденным коронавирусом. В среднем средства защиты уменьшали количество выдыхаемых частиц в тысячу раз. При этом роли не играло, пациент носил дорогой респиратор или обычную хирургическую маску.