«Борьба с террором и независимость»: Патрушев о приоритетах России в сфере безопасности

«Среди ключевых приоритетов нашей страны в сфере безопасности — дальнейшее усиление бескомпромиссной борьбы с глобальной террористической угрозой не только внутри России и по периметру ее границ, но и на дальних рубежах», — написал Патрушев. По его словам, особое внимание необходимо уделить безопасности информационно-коммуникационных технологий.

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Секретарь Совбеза выразил уверенность, что последнее время Запад стал все чаще и масштабнее использовать современные коммуникационные технологии для подрыва суверенитета некоторых государств. Патрушев со ссылкой на экспертов назвал этот курс «информационным неоколониализмом».

Также автор статьи сообщил, что Россия планирует бросить силы на сохранение и укрепление конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности. В перечень представленных Патрушевым приоритетов по безопасности вошли укрепление экономических позиций России в мире, а также переход к устойчивому социально-экономическому развитию.