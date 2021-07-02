Борьба с олигархами начнется на Украине

Верховная рада Украины утвердила законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, предложенный Владимиром Зеленским. За проголосовали 275 депутатов при 226 необходимых, сообщил ТАСС.

Законопроект предполагает создание реестра украинских олигархов. Чтобы войти в список, олигарх должен соответствовать минимум трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни, влиять на СМИ, иметь статус бенефициара или контролировать монополию, а стоимость активов должна превышать 2,19 миллиарда гривен (примерно 5,8 миллиарда рублей), написал сайт «Русская планета».

Документ регламентирует взаимоотношения органов власти с олигархами, а также обязывает их публиковать декларации о таких контактах. На основе законопроекта планируют разработать антимонопольные законы.

Некоторые депутаты рады раскритиковали проект — например, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Те наказания, которые там предусмотрены, — это смешно, это все равно что погрозить им пальцем», — заявила она.