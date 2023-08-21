Мир 21 августа 2023, 06:47 Борьба НАТО с Россией раздавила экономику Европы — Вучич Журналист Такер Карлсон: Вучич заявил о крахе экономики Европы из-за борьбы с РФ РИА «Новости»

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Гибридная война НАТО против России уничтожила экономику Европы и навредила Западу. Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» сказалась на всех странах, заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону президент Сербии Александр Вучич. Выжимку из беседы американец опубликовал в своем X (бывшем Twitter).

Встреча прошла в сербском посольстве в Будапеште. Такер Карлсон рассказал о том, что Александр Вучич увидел в конфликте России и Украины последствия для всего мира. По его словам, это противостояние — опосредованное нападение НАТО на российское государство.

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«Конфликт, который НАТО ведет против России на Украине, раздавил экономику Европы», — заявил сербский лидер.

Он напомнил об ударе по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2». Сильней всего, по мнению Александра Вучича, диверсия сказалась на экономике Германии — крупнейшей на континенте. Президент сравнил подрыв трубопроводов с нападением одной страны на другую, последствия которого прочувствовала вся Европа.

Евродепутат Максимилиан Кра обвинил в диверсии на газопроводах США. Эту версию подтвердили ему коллеги из Штатов. МИД Дании сообщил, что взрывчатку могла доставить подозрительная яхта.