Мир 27 июня 2023, 02:44 «Борьба насмерть». Причину неизбежной победы России раскрыли на Западе Экс-разведчик США Риттер: Россия победит, так как это борьба за выживание страны РИА «Новости»

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Запад не сможет победить Россию, так как для россиян это борьба за выживание страны. Такое заявление сделал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty экс-разведчик США Скотт Риттер.

Россияне воспринимают этот конфликт, как борьбу за выживание нации. Они не могут проиграть, потому что в ином случае Россия исчезнет, заявил Риттер.

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«Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после 90-х, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — отметил американский разведчик.

Поставки западного вооружения на Украину преследуют определенную цель — чтобы США не получали «тела американских солдат в мешках». Риттер назвал это главным преимуществом России, граждане которой готовы платить любую цену за сохранение своей нации. А коллективный Запад не готов платить «хоть что-нибудь» за причинение боли России, подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик ранее заявил, что после атаки на Каховскую ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. И обвинить в этом Россию.