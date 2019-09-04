Опасный Brexit. Чем закончится борьба Джонсона с британскими депутатами

Палата общин сделает все, чтобы снять с повестки Brexit без сделки, на котором настаивает премьер Борис Джонсон. Впрочем, тот тоже решил идти до конца и вывести Великобританию из ЕС до 31 октября, как и обещал. К чему приведет война между депутатами и главой правительства? Эксперт рассказал «360» о вариантах развития событий. Отсрочка Брекзита, внеочередные выборы или отставка Джонсона — чего ждать?

Европейский Центробанк опубликовал документ по Brexit с финальным призывом к гражданам Евросоюза приготовиться к «жесткому» выходу Британии из ЕС. По данным Еврокомиссии, растет риск Brexit без сделки, что отразится на практически всех сферах взаимодействия Великобритании и ЕС.

На низкий старт еврочиновники вышли за восемь недель до предполагаемой даты выхода из ЕС, это 31 октября 2019 года. Ранее Еврокомиссия также опубликовала «расписание» Brexit.

Источник фото: https://europa.eu

На прошлой неделе Борис Джонсон отправил парламент на дополнительные продолжительные каникулы, чтобы депутаты не мешали ему осуществить выход из ЕС. Премьер даже получил согласие королевы. Произошло это, когда сами парламентарии были на своих обычных каникулах, и препятствовать никак не могли. Теперь же в промежутке между официальным и вынужденным отпусками депутаты пытаются предотвратить жесткий Brexit. Действовать приходится стремительно — у них всего несколько дней.

Впрочем, благодаря их усилиям панические настроения сегодня немного спали. Так, во вторник большинство депутатов поддержало изменение повестки парламента, чтобы 4 сентября срочно рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС. За изменение повестки высказались 240 лейбористов, 34 депутата Шотландской национальной партии и даже — 21 консерватор. За это их уже исключили из партии.

Зато курс фунта стерлингов к доллару отреагировал позитивно и немного вырос. Вероятно, это продолжится и дальше: в среду вечером депутаты устроили еще одно голосование и приняли билль об отсрочке Brexit, а значит, вероятность выхода из ЕС без сделки стала еще ниже.

Теперь Великобритании, судя по всему, грозят досрочные выборы.

«Если Палата общин проголосует за отсрочку Brexit, то Джонсон вынесет на голосование предложение о досрочных выборах в парламент», — заявил «360» британский политолог Маркус Пападопулос. Так у кого больше всего шансов победить на них — у лейбористов, консерваторов или партии Brexit?

Лейбористы выступают против жесткого выхода из ЕС. Из-за этого они могут потерять часть избирателей на севере.

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«Помните — их основные избиратели это север Англии, рабочий класс. Они голосовали за выход из ЕС, они не любят ЕС. Корбин не поддерживает Brехit без сделки, а это значит, что его избиратели могут проголосовать на выборах не за лейбюористов, а за, например, партию Brexit. Вряд ли они выиграют», — полагает Пападопулос.

Отставка Джонсону может грозить, если консерваторы проиграют эти выборы, утверждает собеседник «360». Из партии уже исключили 20 человек. При этом он не исключает и позитивного сценария для Тори.

«Если партия Brexit Найджела Фараджа и консерваторы сформируют альянс, чего нельзя исключить, то Джонсон сохранит кресло премьера. причем с очень хорошим результатом», — полагает Маркус Пападопулос.