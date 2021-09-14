Booking потребовал признать наложенный ФАС штраф незаконным

Сервис по бронированию гостиничных номеров Booking.com подал заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей. Взыскание наложила Федеральная антимонопольная служба России.

ФАС решила оштрафовать Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов. Компания не согласилась с таким решением и 13 сентября направила документы об оспаривании вердикта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

К рассмотрению обращение Booking.com пока не приняли.

О наложении на сервис штрафа в размере 1,3 миллиарда рублей стало известно в конце августа. В Booking.com заявили, что разочарованы принятым ФАС решением и собираются его опротестовать. Компания заверила, что всегда вносила свой вклад в развитие туристической индустрии. Практику паритета цен она назвала справедливой и дающей возможность поддерживать экосистему путешествий.