14 февраля 2024, 06:00
«Бомж с вокзала». На Украине унизили Зеленского после интервью Путина
Экс-советник Кучмы Соскин: интервью Путина стерло Украину из мировой повестки
Президента Украины Владимира Зеленского сравнили с «бомжом с вокзала» после выхода интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом на своем YouTube-канале рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе. Украина полностью стерта, изменилась геополитическая реальность после интервью Путина Карлсону. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала», — заявил он.
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Украинский политик объяснил это тем, что Путин представил собственную модель мироустройства, с которой только в социальной сети X ознакомились 200 миллионов человек, а в целом где-то «полмиллиарда человек по всей земле».
Соскин добавил, что Запад уже не в состоянии поддерживать Украину.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью Путина Такеру вербальной диареей. Он также добавил, что после выхода интервью многие жители западных стран впервые искали Украину на карте мира.
Владимир Зеленский
Украина
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