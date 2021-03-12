Бомж 5 часов пробыл на базе с самолетами Байдена

В Вашингтоне бомж пробрался на авиабазу Эндрюс, где базируется борт президента Джо Байдена Air Force One. Там он пробыл около пяти часов. Об этом сообщил Business Times со ссылкой на официальные источники.

Этот случай произошел еще 4 февраля, но журналистам о нем стало известно только сегодня. Издание отметило, что мужчина был необычно одет — в ярко-розовую кепку с помпонами.

Каким-то непонятным образом ему удалось попасть на территорию аэродрома. Вероятно, здесь не обошлось без халатности охранника, который не проверил документы. Некоторое время мужчина в кепке пробыл на фуд-корте и в VIP-терминале.

Потом бомж оказался на взлетно-посадочной полосе. Гость просто прошел через неисправные автоматические ворота. Персонал также его не увидел. Там стоял президентский самолет и воздушное судно, зарезервированное для госсекретаря США. В них мужчина залезать не стал, но зато проник на борт C-40 Clipper. Арестовали бомжа только после того, как экипаж судна заметил его странное поведение. Что теперь ждет задержанного — неизвестно.