Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Берлине | 360°

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Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Берлине

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Во время стойки в Берлине рабочие обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Правоохранители эвакуировали из опасной зоны около девяти тысяч человек, написал сайт berlin.de.

Вес бомбы примерно составляет 50 килограмм, рассказали в администрации города.

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«Во время строительных работ на участке на Зикингенштрассе в Берлине-Моабите была обнаружена бомба весом 50 килограмм времен Второй мировой войны… Всем людям в радиусе 500 метрах от места обнаружения необходимо покинуть дома к восьми часам утра», — процитировал RT сообщение местных властей.

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