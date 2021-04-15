Власти Киева опубликовали карту бомбоубежищ

Карту с укрытиями для жителей от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного или военного характера опубликовал департамент муниципальной безопасности мэрии Киева. Как сообщила пресс-служба администрации украинской столицы, все места укрытия включили в Фонд гражданской защиты.

В список вошли станции метро, подвалы жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения, которые находятся далеко от поверхности земли, где могут укрыться жители в случае наступления чрезвычайной ситуации.

Директора организаций и владельцы сооружений должны обеспечить жителям города свободный доступ в укрытия в случае наступления чрезвычайной ситуации.

Для удобства горожан мэрия Киева постоянно обновляет карту с адресами подземных укрытий.