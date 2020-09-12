Бомбардировщики США пролетели около российского острова Врангеля

Три B-1 Lancer в четверг, 10 сентября, вылетели из Техаса «в самую восточную точку зоны ответственности» Европейского командования Вооруженных сил США и возглавили оперативную группу бомбардировщиков из Европы.

Сразу после завершения миссии самолеты направили на авиабазу в штате Аляска, они приземлились там 11 сентября.

Тренировочный полет проходил в международном воздушном пространстве над Восточно-Сибирским морем — вблизи острова Врангеля и Новосибирских островов — и продолжался 14 часов. Его целью была названа отработка совместных действий с европейскими союзниками по НАТО.

Американские бомбардировщики продемонстрировали, как они «могут помочь в выполнении любой миссии в любой точке мира», сообщили военные.

Миссия показала способность ВВС США поддерживать боеготовность, «независимо от каких-либо внешних вызовов, включая продолжающуюся глобальную пандемию COVID-19».