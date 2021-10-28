Бомбардировщики США нацелились на российские корабли

Военные самолеты воздушных сил США B-1B Lancer начали отрабатывать уничтожение кораблей двух флотов России: Балтийского и Черноморского. О новых учениях американских пилотов написал Forbes.

По словам журналистов издания, эти бомбардировщики могут за одну атаку уничтожить флот целиком.

«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности — прим. ред.). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», — указали авторы статьи.

Также они написали, что самолеты LRASM B-1 могут стрелять очень далеко, поэтому ракеты, выпущенные с них, смогут достать до российских кораблей в любом месте Черного моря с воздушной территории НАТО.

LRASM B-1 или Рокуэлл Интернешнл B-1 «Лансер» — это сверхзвуковой военный самолет-бомбардировщик с крылом, которое может менять свою форму в зависимости от поставленной задачи. Его основная особенность — способность выполнять множество сложных заданий. Например, запускать ракеты с очень дальнего расстояния.