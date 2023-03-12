12 марта 2023, 12:30
Бомбардировщик ВС США учился сбрасывать ядерные бомбы недалеко от Санкт-Петербурга
FlightRadar24: бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress тренировался около границ РФ
Экипаж стратегического бомбардировщика ВВС США — B-52H Stratofortress — провел тренировочные запуски ядерных бомб недалеко от северо-западных границ России. Об этом стало известно исходя из данных сервиса по отслеживанию полетов FlightRadar24.
Эти летчики отправились на учебное задание с территории Польши. Затем они задействовали для перемещений воздушное пространство Прибалтийских стран. Их боевой разворот произошел недалеко от острова Гогланд, который расположен в 200 километрах от Санкт-Петербурга. После этого экипаж вылетел в сторону Великобритании.
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Ряд СМИ сообщил, что эти американские военнослужащие в ходе задания отработали ряд маневров. Среди них — отработка прорыва систем противоракетной обороны (ПРО) российского Северо-Западного округа, а также нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам РФ.
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