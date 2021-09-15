Бомбардировщик B-2 американских ВВС совершил аварийную посадку

В штате Миссури на базе Уайтмен аварийную посадку совершил стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил США. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Командования глобального удара ВВС США.

По данным информагентства, неисправность обнаружили во время выполнения планового полета. В результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. «Также во время посадки не было зафиксировано возгорания», — отмечается в сообщении представителя командования Дженнифера Грина.