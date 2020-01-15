NYT опубликовала видео предполагаемой бомбардировки Boeing 737 в Иране

Отмечается, что камерами было зафиксировано предположительное попадание ракет по Boeing 737, который принадлежал «Международным авиалиниям Украины». Инцидент произошел 8 января.

Издание отметило, что запись с камер видеонаблюдения была размещена неким пользователем из Ирана на видеохостинге YouTube ночью 14 января. Якобы устройство записи было размещено на крыше одного изданий вблизи деревни Бидкане, расположенной рядом с Тегераном.

Самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Тегерана и должен был отправиться в Киев. На его борту находились члены экипажа и пассажиры — 176 человек. Все они погибли. Власти Ирана первой озвучили версию, что причиной крушения лайнера стала техническая неисправность. Позднее выяснилось, что в самолет попали ракеты.

Иран продолжает настаивать, что Boeing 737 сбит по ошибке. Оператор системы ПВО решил, что в небо над Тегераном поднялась крылатая ракета.