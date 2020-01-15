    15 января 2020, 01:37

    NYT опубликовала видео предполагаемой бомбардировки Boeing 737 в Иране

    Светлана Степанова

    На сайте газеты New York Times появилось видео, на котором заметно, как в украинский пассажирский лайнер попадает сначала одна ракета, а через несколько секунд вторая. Около минуты самолет еще находился в воздухе. Затем произошло возгорание, и Boeing 737 стал падать.

    Отмечается, что камерами было зафиксировано предположительное попадание ракет по Boeing 737, который принадлежал «Международным авиалиниям Украины». Инцидент произошел 8 января.

    Издание отметило, что запись с камер видеонаблюдения была размещена неким пользователем из Ирана на видеохостинге YouTube ночью 14 января. Якобы устройство записи было размещено на крыше одного изданий вблизи деревни Бидкане, расположенной рядом с Тегераном.

    Самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Тегерана и должен был отправиться в Киев. На его борту находились члены экипажа и пассажиры — 176 человек. Все они погибли. Власти Ирана первой озвучили версию, что причиной крушения лайнера стала техническая неисправность. Позднее выяснилось, что в самолет попали ракеты.

    Иран продолжает настаивать, что Boeing 737 сбит по ошибке. Оператор системы ПВО решил, что в небо над Тегераном поднялась крылатая ракета.