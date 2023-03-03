Мир 03 марта 2023, 14:48 Бомба взорвалась в суде в Черногории Televizija Crne Gore: бомбу взорвали в Основном суде Подгорицы, есть жертвы Википедия

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Неизвестный взорвал бомбу в здании Основного суда в Черногории, есть жертвы. Об этом сообщила радиостанция Televizija Crne Gore.

По данным источника, взрывное устройство сработало около входа в суд. На момент теракта в здании находились люди, их точное число пока неизвестно.

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«К сожалению, есть жертвы. На месте происшествия работает полиция и бригады скорой помощи. Пять человек с ранениями отвезли в больницу», — сообщила радиостанция.

По предварительной информации, взорвавший бомбу, погиб на месте.

К зданию суда также прибыли саперы, они тщательно обследуют помещения на предмет взрывчатых веществ.