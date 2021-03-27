Бомба взорвалась в колумбийском муниципалитете рядом с мэрией. Видео

В Колумбии неизвестные устроили взрыв недалеко от мэрии муниципалитета Коринто. Пострадали минимум 17 человек. Бомба находилась в припаркованной машине.

Начиненный взрывчаткой автомобиль находился между зданием мэрии и полицейским участком, сообщила газета El Tiempo.

Предварительно установлено, что пострадавших 17. Люди получили различные по тяжести травмы и находятся в больнице. Большинство из раненых — сотрудники администрации. По данным СМИ, двое находятся в критическом состоянии.

Целью атаки, считают власти, был именно полицейский участок. Президент Иван Дуке Маркес назвал случившееся терактом.

«Терроризм — оружие трусов. После событий в Коринто я дал очень четкие указания военному руководству и министерству национальной обороны как можно быстрее найти виновных», — написал глава республики в Twitter.