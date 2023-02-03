Мир 03 февраля 2023, 20:05 Бомба, которая не сработала. CNBC назвал провалом санкции против российской нефти CNBC: западные санкции против российской сырой нефти потерпели провал РИА «Новости»

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Санкции, которые западные страны ввели в отношении российской сырой нефти, потерпели провал. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки.

Эксперт отметил, что введение потолка цен на нефть было «настоящей бомбой», но она не сработала. По его словам, эту меру придумали бюрократы с финансовыми образованием, которые на самом деле не разбираются в нефтяных рынках.

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«Эта политика полностью провалилась», — подчеркнул Санки.

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Глава аналитической компании Vanda Insight Ванда Хари разделила скептическое отношение к ограничениям на российские нефтепродукты.

Эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз вступило в силу 5 декабря. ЕС согласовал регулируемый потолок цен на нефть из России, поставляемую морским путем, в 60 долларов за баррель.

С 5 февраля ЕС собирается запретить импортировать нефтепродукты из России, в том числе авиакеросин и дизельное топливо..