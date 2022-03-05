Бойцы ДНР нашли флаг Турции в подпольном цехе по изготовлению бомб в Мариуполе

Флаг Турции нашли бойцы Донецкой Народной Республики в цеху по изготовлению бомб для украинских беспилотников, который контролировали боевики украинских националистических батальонов. Как сообщило РИА «Новости», кустарное производство нашли в поселке Сопино недалеко от Мариуполя. В своем Telegram-канале агентство опубликовало фотографии из цеха.

Турецкий флаг использовался в качестве покрытия на столе, на котором изготавливали бомбы. В этом же помещении нашли флаг запрещенной в России организации «Правый сектор»*.

Военные ДНР не исключили, что в работе цеха принимали участие добровольцы из Турции, которые раньше состояли в «Исламском государстве»**.

«Возможно, в прошлом это игиловские** („Исламского государства“** — прим. ред.) специалисты, которые обучали бойцов „Правого сектора“*», — рассказал один из военных ДНР.

Цех националисты оборудовали в одном из коттеджей. В ходе осмотра там нашли большое количество взрывчатки и компоненты для беспилотников. По словам бойцов ДНР, бомбы могли сбрасывать на жилые дома. По словам местных жителей, в поселке появлялись люди, которые не говорили ни по-русски, ни по-украински.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.

** ИГИЛ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в России.