Бойцы ДНР нашли флаг Турции в подпольном цехе по изготовлению бомб в Мариуполе
РИА «Новости» рассказало о турецком флаге из подпольного цеха украинских националистов
Флаг Турции нашли бойцы Донецкой Народной Республики в цеху по изготовлению бомб для украинских беспилотников, который контролировали боевики украинских националистических батальонов. Как сообщило РИА «Новости», кустарное производство нашли в поселке Сопино недалеко от Мариуполя. В своем Telegram-канале агентство опубликовало фотографии из цеха.
Турецкий флаг использовался в качестве покрытия на столе, на котором изготавливали бомбы. В этом же помещении нашли флаг запрещенной в России организации «Правый сектор»*.
Военные ДНР не исключили, что в работе цеха принимали участие добровольцы из Турции, которые раньше состояли в «Исламском государстве»**.
«Возможно, в прошлом это игиловские** („Исламского государства“** — прим. ред.) специалисты, которые обучали бойцов „Правого сектора“*», — рассказал один из военных ДНР.
Цех националисты оборудовали в одном из коттеджей. В ходе осмотра там нашли большое количество взрывчатки и компоненты для беспилотников. По словам бойцов ДНР, бомбы могли сбрасывать на жилые дома. По словам местных жителей, в поселке появлялись люди, которые не говорили ни по-русски, ни по-украински.
* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.
** ИГИЛ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в России.