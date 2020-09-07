Трамп дважды оскорбил Болтона в одном твите

Президент США Дональд Трамп дважды оскорбил в Twitter своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона из-за высказывания о «любовных письмах Ким Чен Ына». Возмущение Трампа вызвало непонимание Болтоном его юмора.

«Только что слышал, что чокнутый Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал „любовные письма от Ким Чен Ына“, как будто я рассматривал их только в этом ключе. Очевидно, это был просто сарказм», — написал Трамп, добавив, что Болтон «был таким придурком».

Болтон был советником Трампа с весны 2018 по сентябрь 2019 года. Он ушел с поста после конфликта с президентом. В 2020 году Болтон выпустил книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

Дональд Трамп стал первым американским лидером, который встретился с руководителем Северной Кореи. Также Трамп и Ким Чен Ын несколько раз обменивались письмами. В 2018 году президент США называл эти послания «прекрасными». «Они как любовные письма», — говорил он.

Содержание писем не раскрывалось. Переговоры Вашингтона и Пхеньяна по денуклеаризации КНДР и ослаблению санкций не дали практического результата. Болтон заявлял, что из-за неумения Трампа надавить на собеседника Северная Корея получила дополнительные два года на усовершенствование своей военной программы.