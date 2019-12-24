Болтона обеспокоила угроза со стороны Северной Кореи

По мнению Болтона, Северная Корея представляет реальную угрозу для США и их союзников в регионе. На своей странице в Twitter бывший советник Трампа написал, что Штаты должны проводить в отношении КНДР более эффективную политику, прежде чем у Пхеньяна появятся технологии, с помощью которых он сможет угрожать Вашингтону.

По данным издания, Трамп уволил Болтона осенью этого года из-за определенных разногласий, в частности по северокорейскому вопросу.