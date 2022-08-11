Болтон заявил, что большинство конгрессменов против возвращения к договору по ядерной сделке с Ираном

Большинство американских конгрессменов выступают против восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление сделал экс-помощник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

«Большинство членов Конгресса отказываются возвращаться к ядерной сделке с Ираном», — сказа он в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его мнению, разработка СВПД являлась ошибочным решением администрации другого экс-президента США Барака Обамы. Болтон назвал условия соглашения «полным провалом» для внешней политики страны, потому что «Иран не собирался выполнять взятые на себя обязательства».

Такое заявление было сделано после того, как Министерство юстиции США обвинило заочно члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в подготовке покушения на Болтона. По словам политика, иранские власти планировали совершить покушения на «ряд бывших и действующих официальных лиц США».

По версии компетентных органов Штатов, 45-летний житель Тегерана Шахрам Пурсафи пытался организовать убийство Болтона с осени прошлого года. Возможно, речь идет о мести за ликвидацию США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, полагают американские спецслужбы. Сулеймани убили в январе 2020 года.

По данным Штатов, Пурсафи пытался организовать убийство Болтона в Вашингтоне или соседнем с ним штате Мэриленд. Об этом написал ТАСС.