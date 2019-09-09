Болтон выразил надежду на продолжение обмена заключенными между Россией и Украиной
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон назвал важным событием обмен заключенными между Россией и Украиной. Он надеется, что вскоре еще больше украинцев воссоединится со своими семьями. Слова американского политика процитировал сайт RT.
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«Этот обмен пленными является серьезным событием. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины»», — заявил он.
Болтон также подтвердил поддержку Украины со стороны США.
Россия и Украина произвели обмен задержанными 7 сентября. Стороны выдали по 35 граждан, которые прибыли на самолетах в Москву и Киев.