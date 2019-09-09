Болтон выразил надежду на продолжение обмена заключенными между Россией и Украиной

«Очень много вопросов». Список пленных между Россией и Украиной вызвал сомнения у военкора Подробнее

«Этот обмен пленными является серьезным событием. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины»», — заявил он.

Болтон также подтвердил поддержку Украины со стороны США.

Россия и Украина произвели обмен задержанными 7 сентября. Стороны выдали по 35 граждан, которые прибыли на самолетах в Москву и Киев.