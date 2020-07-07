Болтон: Трамп у телевизора проводит больше времени, чем в Белом доме

По его словам, Трамп больше времени проводит, смотря телевизор, чем находится в Овальном кабинете Белого дома. Президент США больше доверяет людям, которые говорят что-то по ТВ, чем тем, кто его окружает в правительстве. Об этом написал Inforeactor.

По словам Болтона, телевизоры в Белом дома показывают новости.