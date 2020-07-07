Болтон: Трамп у телевизора проводит больше времени, чем в Белом доме
Джон Болтон, бывший советник президента США по нацбезопасности, заявил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп больше верит телевизору, чем своим помощникам. Об этом сообщил «ИноТВ».
По его словам, Трамп больше времени проводит, смотря телевизор, чем находится в Овальном кабинете Белого дома. Президент США больше доверяет людям, которые говорят что-то по ТВ, чем тем, кто его окружает в правительстве. Об этом написал Inforeactor.
По словам Болтона, телевизоры в Белом дома показывают новости.