Болтон: Трамп требовал от Японии увеличить в четыре раза расходы на содержание баз
Дональд Трамп, президент США, потребовал от Японии увеличить в четыре раза расходы на содержание американских военных баз на территории страны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное агентство.
По данным из мемуаров экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп передал соответствующее требование японскому руководству в июле 2019 года во время визита в Токио.
Помимо этого, американский лидер приказал пригрозить полным выводом войск США из Японии, если Токио откажется увеличивать свои расходы на содержание баз.