Болтон: Трамп требовал от Японии увеличить в четыре раза расходы на содержание баз

По данным из мемуаров экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп передал соответствующее требование японскому руководству в июле 2019 года во время визита в Токио.

Помимо этого, американский лидер приказал пригрозить полным выводом войск США из Японии, если Токио откажется увеличивать свои расходы на содержание баз.