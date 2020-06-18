Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина помочь выиграть выборы президента

Президент Дональд Трамп буквально умолял Си Цзиньпина помочь ему переизбраться, утверждая, что враждебность к Китаю проявляют демократы. Об этом написал в книге бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Газета The Washington Post опубликовала отрывок из книги Джон Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Выход полного издания запланирован на 23 июня.

В книге Болтона утверждается, что Си Цзиньпин пожаловался Трампу на критику Китая в США во время встречи в японской Осаке в июне 2019 года. Не называя имен, китайский лидер отметил, что некоторые политики делают ошибочные выводы и призывают к новой холодной войне с КНР.

Трамп заверил Си Цзиньпина, что он имеет в виду демократов, среди которых есть большая враждебность к Китаю.

«[Трамп] ошеломительно перевел разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономический потенциал Китая и умоляя Си [Цзиньпина] обеспечить его победу. Он подчеркнул важность влияния фермеров и увеличение закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов», — пишет Болтон в книге.

Несмотря на то, что книга еще не вышла, она уже занимает первое место в списке бестселлеров Amazon. Пока что ее можно предзаказать.

Джон Болтон был советником Дональда Трампа с апреля 2018 года до осени 2019-го. Он подал в отставку по инициативе президента.