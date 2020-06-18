    18 июня 2020, 08:56

    Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина помочь выиграть выборы президента

    Юлия Булыгина

    Президент Дональд Трамп буквально умолял Си Цзиньпина помочь ему переизбраться, утверждая, что враждебность к Китаю проявляют демократы. Об этом написал в книге бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Газета The Washington Post опубликовала отрывок из книги Джон Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Выход полного издания запланирован на 23 июня.

    В книге Болтона утверждается, что Си Цзиньпин пожаловался Трампу на критику Китая в США во время встречи в японской Осаке в июне 2019 года. Не называя имен, китайский лидер отметил, что некоторые политики делают ошибочные выводы и призывают к новой холодной войне с КНР.

    Трамп заверил Си Цзиньпина, что он имеет в виду демократов, среди которых есть большая враждебность к Китаю.

    «[Трамп] ошеломительно перевел разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономический потенциал Китая и умоляя Си [Цзиньпина] обеспечить его победу. Он подчеркнул важность влияния фермеров и увеличение закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов», — пишет Болтон в книге.

    Несмотря на то, что книга еще не вышла, она уже занимает первое место в списке бестселлеров Amazon. Пока что ее можно предзаказать.

    Джон Болтон был советником Дональда Трампа с апреля 2018 года до осени 2019-го. Он подал в отставку по инициативе президента.