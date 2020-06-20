Болтон раскрыл истинное отношение Трампа к Макрону и Джонсону

Несмотря на сопротивление Белого дома, пытающегося запретить выход в свет книги экс-советника президента США Дональда Трампа, издательство собирается опубликовать книгу Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» уже на следующей неделе.

Как пишет Guardian, книга уже напечатана и разошлась, хоть пока и не попала на прилавки. Причем несколько изданий опубликовали новые отрывки из книги Болтона, где он описывает истинное отношение Трампа к мировым партнерам.

Например, он совершенно не ценит президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению Трампа, его французский коллега портит все, к чему прикасается.

Болтон также рассказал, что в 2019 году начал в соцсетях кампанию в поддержку демонстраций за демократию в Гонконге, в которой были очень заинтересованы британцы. Трамп признал, что его впечатлил размер митингов, организованных 12 июня, в памятную дату расстрела на площади Тяньаньмэнь. Однако заявил, что это произошло давным-давно, к тому же он не хочет срывать торговую сделку с Китаем

«Я не хочу вмешиваться, у нас тоже есть проблемы с правами человека», — заявил Трамп.

Болтон сообщил, что Трамп очень уважает британского премьер-министра Бориса Джонсона и его японского коллегу Синдзо Абэ, причисляя их к ведущим мировым лидерам. И испытывает неприязнь к Терезе Мэй. Впрочем, взаимную. Трамп утверждает, что ее политика по Brexit едва не привела к катастрофе.

После публикации некоторых отрывков из мемуаров Болтона, госсекретарь США Майк Помпео назвал его предателем.