Болтон пожаловался на Белый дом, заблокировавший его личный Twitter

Экс-советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон сообщил, что со времени его отставки доступ к персональному аккаунту в Twitter был заблокирован Белым домом.

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Наконец-то получивший возможность писать на своей странице в соцсети политик отметил: «С момента отставки в качестве советника по нацбезопасноти Белый дом отказывался возвращать мне доступ к моему личному Twitter-аккаунту. Может, боялись, что я скажу что-то? Для тех, кто спекулировал на тему, что я ударился в бега, вынужден их разочаровать».

В отставку Джон Болтон вышел 10 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что уход советника по нацбезопасности вызван расхождением по ключевым позициям. На эту должность вскоре заступил экс-спецпосланник по делам заложников Роберт О’Брайен.

Последний твит Болтона датирован именно 10 сентября, в нем он сообщал о своем уходе с должности.

Опубликованный 22 ноября пост является первым с того времени.