В США оценили подготовку Владимира Путина к деловым встречам. Российский лидер подходит к этому вопросу лучше, чем его американский коллега Дональд Трамп.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объяснил в интервью телеканалу ABC News, чем отличается подход Путина и Трампа в таких делах.

«Президент Путин готовится к встречам исчерпывающе, имеет полное представление о людях, с которыми ему предстоит разговаривать», — сказал политик.

По словам Болтона, российский президент думает над своими словами и сопоставляет их с целями, которых намерен достичь.

«Думаю, такой уровень подготовки и скрупулезности не вяжутся с Дональдом Трампом», — заметил экс-советник американского президента.

Он обратил внимание на тот факт, что у Владимира Путина «всегда есть план». Ему российский лидер неотступно следует.

Скоро из печати выйдут мемуары Джона Болтона, вокруг которых в США разгорелся настоящий скандал. По мнению политологов, книга может повлиять на исход грядущих президентских выборов и станет причиной не одного скандала международного масштаба.