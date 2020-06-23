Болтон не смог разгадать отношение Трампа к Путину

Дональд Трамп ни разу не высказывал вслух мнение о президенте РФ Владимире Путине. Отношение американского лидера к своему коллеге из России так и осталось загадкой для экс-советника Джона Болтона.

Политик упомянул этот факт в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Отрывок из нее процитировало РИА «Новости».

«Что касается оценок самого Путина, он (Трамп — прим. ред.) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной», — подчеркнул Болтон.

Бывший советник президента США по нацбезопасности заметил, что сам никогда не интересовался позицией Трампа, поскольку опасался того, что услышит.

Болтон признался, что его встревожило поздравление, которое Трамп направил Путину в 2018 году в связи с победой на выборах. Это было на фоне событий в британском Солсбери, и политик выступал тогда за жесткий ответ Соединенных Штатов на произошедшее.

«Было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с „победой“ на выборах президента России», — заметил американский политик, припомнив, что так поступить президенту посоветовал еще один экс-советник по национальной безопасности — Герберт Макмастер.

В конечном итоге американский лидер все же решил выслать более 60 российских дипломатов из США.

Книга Джона Болтона появилась в продаже во вторник. В ней экс-советник рассказал о том, что происходило в Белом доме и как вели себя первые лица государства в тех или иных ситуациях.