Мир 13 февраля 2023, 16:04 Болтон назвал Путина хладнокровным и жестким профессионалом Экс-советник президента США назвал Путина жестким профессионалом Википедия

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Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал президента России жестким профессионалом. По мнению американского политика, лидер РФ очень уверен в себе и четко формулирует свои мысли. Оценку качествам Путина Болтон дал в интервью Public Broadcasting Service.

«Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — рассказал Болтон.

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По его словам, никаких изменений в поведении Путина с момента их первой встречи в 2001 году он не заметил. Бывший советник добавил, что президент России чувствовал, что у его страны есть немаловажная роль в мире, и хотел продемонстрировать всем эту уверенность.

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Отдельно Болтон затронул тему прекращения существования СССР. Он заметил, что Путин и многие жители России не признают распад Советского Союза легитимным.