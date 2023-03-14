Мир 14 марта 2023, 05:40 Болтон назвал катастрофические для США просчеты Байдена Болтон: недостаточное финансирование Байденом армии «аукнется» на нацбезопасности США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что нынешний глава государства Джо Байден выделяет мало средств на модернизацию армии. Несмотря на то, что глава Белого дома предложил увеличить расходы на оборону, эта сумма все равно ниже уровня инфляции, сказал политик в эфире радиостанции WABS.

По мнению Болтона, пока США под управлением Байдена сидят и ничего не делают, Россия, Китай и Иран наращивают силы и укрепляют союзы.

Реклама

«Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже», — предупредил Болтон.

Реклама

Экс-советник назвал «катастрофическим промахом» решение Вашингтона вывести войска из Афганистана. Этим был нанесен страшный удар по интересам США. Вашингтон должен серьезнее подойти к политике национальной безопасности, чтобы «сохранить страну сильной и защищенной от внешних угроз». В частности, Болтон раскритиковал тот факт, что из бюджета в семь триллионов долларов выделяется на безопасность только порядка 850 миллионов долларов.

«Сумма хоть и большая, но она меркнет по сравнению с почти семью триллионами, которые тратятся на внутренние проблемы», — убежден политик.

И если американцы не предпримут необходимые меры, им это здорово «аукнется», предупредил Болтон.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал президента России жестким профессионалом. По мнению американского политика, лидер РФ очень уверен в себе и четко формулирует свои мысли.