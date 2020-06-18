Болтон: идея вторжения в Венесуэлу показалась Трампу «крутой»

По данным издания, в октябре прошлого года стало известно о планах Болтона написать книгу о своей работе на посту советника Трампа. За месяц до этого глава государства оправил его в отставку. Он объяснил это тем, что их взгляды по вопросам национальной безопасности сильно расходятся.