Болтон: идея вторжения в Венесуэлу показалась Трампу «крутой»
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джо Болтон написал в своих мемуарах, что президент США назвал «крутой» идею вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.
По данным издания, в октябре прошлого года стало известно о планах Болтона написать книгу о своей работе на посту советника Трампа. За месяц до этого глава государства оправил его в отставку. Он объяснил это тем, что их взгляды по вопросам национальной безопасности сильно расходятся.