Болсонару заявил, что они с Путиным похожи. Видео

Президент Бразилии Жаир Болсонару лично встретил в аэропорту Галеан в Рио-де-Жанейро Робсона Насименто де Оливейру, который последние два года находился в российской тюрьме. Он был задержан в 2019 году с запрещенным в России препаратом, который в Бразилии можно купить в любой аптеке по рецепту врача.

Бразильский президент заявил собравшимся журналистам, что с российским лидером Владимиром Путиным они очень похожи. Он подчеркнул, что Москва очень интересна для южноамериканской республики.

«Мы с Путиным очень похожи. Я никогда этого не отрицал. <…> Это страна (Россия — прим. ТАСС), которая нам очень интересна», — сказал Болсонару (цитата по ТАСС). Он еще раз подчеркнул, что для него Оливейру всегда был невиновен.

Бразилец, работавший шофером бывшего футболиста московского «Спартака» Фернандо, был задержан с коробками препарата «Митедон» (гидрохлорид метадона). Местное ТВ сообщило, что мужчине по российским законам грозило до 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В Бразилии препарат легален и используется для снятия острой и хронической болей. Но во многих других странах это лекарство запрещено. Защита Оливейры утверждала, что препарат был предназначен для тестя Фернандо, Уильяма Перейры де Фариа. Однако семья футболиста не подтвердила эту информацию.

Болсонару узнал о его случае в середине прошлого года и начал предпринимать дипломатические усилия для его освобождения. Он лично звонил президенту России Владимиру Путину и просил за гражданина своего государства. На днях российский лидер подписал помилование бразильца и его выпустили из тюрьмы.

«Я публично благодарю президента Путина и его правительство за подписание этого помилования, очень показательного для бразильского народа», — сказал он.