Большунов назвал причину большего успеха норвежцев в лыжных гонках

Лыжник из России назвал причину, почему норвежцы побеждают при участии в гонках. Александр Большунов заявил, что для них это спорт номер один. В числе приемуществ он назвал доступность трасс и упорность норвежских лыжников.

«Ребята и девчонки проезжают одним кругом 300 км. 300! Одним кругом. Из Осло ты можешь на лыжах легко уехать в Шушен. А из Шушена — в Лиллехаммер», — привел слова Большунова Sport24.

Он добавил, что у жителей Норвегии также есть специальное приложение, в котором показывается где и какая трасса подготовлена для спуска, а где находится на данный момент спецтехника, добавил он. По его словам, это позволяет лучше ориентироваться, добавили в RT.