Мир 01 сентября 2023, 01:48 «Большую реформу» для бюджета Украины анонсировали в Раде Рада: бюджет Украины ожидает большая реформа для перехода «на военные рельсы» РИА «Новости»

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Бюджет Украины ожидает «большая реформа», которая призвана перевести его «на военные рельсы». Об этом заявил в телеэфире глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Слова украинского политика привело РИА «Новости».

Арахамия прогнозирует, что Украина уже в следующем бюджете полностью перейдет на военные рельсы, «и можно сказать, что каждая гривна пойдет на вопросы безопасности и обороны».

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«Это будет большая реформа, которая заложена в следующем бюджете», — заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

Ранее ситуацию, которая складывается с финансами на 2024 год, на Украине сочли «неопределенной». Ожидается бюджетный дефицит, нечем компенсировать расходы. Однако для нужд Вооруженных Сил Украины необходимо все больше денег. Наиболее большой статьей расходов в следующем году станет армия. На нее руководство страны намерено потратить 1,6 триллиона гривен (около 43 миллиардов долларов).