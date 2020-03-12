«Большой разговор с президентом» в Белоруссии перенесли на неопределенный срок

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, что мероприятие пришлось перенести из-за распространения коронавируса и плотного графика президента.

«Сейчас всем нужно быть очень аккуратными», — подчеркнула Эйсмонт.

По данным издания, в 2019 году «Большой разговор с президентом» длился около семи часов.