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    17 декабря 2021, 06:42

    Большой пожар произошел в японском городе Осака, пострадали 28 человек — СМИ

    Киодо: большой пожар произошел в японском городе Осака, пострадали 28 человек

    Екатерина Боснак

    Большой пожар произошел в японском городе Осака, пострадали 28 человек. Все, кроме одного из них, находятся в критическом состоянии, передало агентство Киодо, ссылаясь на местных пожарных.

    Большой пожар произошел в японском городе Осака, пострадали 28 человек — СМИ

    Их состояние описали как «остановку сердца и работы легких», что скорее всего означает факт смерти, который в Японии могут точно называть только уполномоченные на это врачи.

    Огнем оказался охвачен четвертый этаж в здании в торговом районе Осаки. Ранее агентство также писало, что предположительно в здании могли остаться еще 20 человек, которые не получили возможности выбраться. На кадрах с места происшествия хорошо заметно оставшееся уже после пожара выгоревшее помещение.

    Позже телеканал NHK сообщал, что пожар удалось потушить. По информации журналистов, у пожарных на это ушло примерно 30 минут. Другие подробности случившегося не уточняются, к авторам постов в Twitter обратились репортеры для выяснения деталей.