Большой пожар произошел в японском городе Осака, пострадали 28 человек. Все, кроме одного из них, находятся в критическом состоянии, передало агентство Киодо, ссылаясь на местных пожарных.

Их состояние описали как «остановку сердца и работы легких», что скорее всего означает факт смерти, который в Японии могут точно называть только уполномоченные на это врачи.

Огнем оказался охвачен четвертый этаж в здании в торговом районе Осаки. Ранее агентство также писало, что предположительно в здании могли остаться еще 20 человек, которые не получили возможности выбраться. На кадрах с места происшествия хорошо заметно оставшееся уже после пожара выгоревшее помещение.

Позже телеканал NHK сообщал, что пожар удалось потушить. По информации журналистов, у пожарных на это ушло примерно 30 минут. Другие подробности случившегося не уточняются, к авторам постов в Twitter обратились репортеры для выяснения деталей.