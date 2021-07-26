Большой метеорит упал в Норвегии

Жители Норвегии в ночь на воскресенье стали свидетелями падения крупного метеорита на юге страны. Об этом сообщила Норвежская метеорная сеть (NORSK).

В начале появились данные, что вспышка света произошла в небе в 01:08 (02:08 по московскому времени) 25 июля. Ее было видно примерно пять секунд. По информации сети, небесное тело появилось к северу от Осло, затем направилось на юго-запад и погасло через полчаса на расстоянии около 23 километров над землей. Скорость метеорита достигала 15–20 километров в час.

Специалисты предполагали, что части метеорита упали на территории природного заповедника Финнмарка между коммунами Лиер и Мудум. Позже Норвежский сейсмологический центр NORSAR заявил, что метеорит пролетал между 01:10 и 01:15 (02:10 и 02:15 по московскому времени). В Норвежской метеорной сети уточнили, что метеорит обнаружили в 90 километрах над холмом Кьеркебергет в Нордмарке к северу от Осло.

Метеорит создал мощную ударную волну. Ее также зафиксировали норвежские сейсмические станции. Это позволило определить местоположение небесного тела. Данных о пострадавших или разрушениях нет.