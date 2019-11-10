«Большого русского» нашли мертвым в Австралии. Его подозревали в убийстве

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс в Австралии обнаружила тело, принадлежащее, как считают правоохранители, россиянину Владимиру Кондакову по прозвищу «БОльшой русский». Его подозревали в убийстве прораба Альберта Метледжа, сообщил сайт телеканала ABC.

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Тело нашли в парке города Тарен Пойнт, что на юге Сиднея. Личность и причина смерти пока официально не установлены.

Как считает полиция, 49-летний Кондаков 6 ноября напал с ножом на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее. Австралиец ливанского происхождения погиб в результате ранений. Также был ранен его сын.

«Считается, что убийство произошло из-за спора между рабочими», — указал телеканал.

Россиянин скрылся с места преступления. Его искали с размахом: полиция привлекла к операции вертолеты, кинологов и спецподразделения. Двое суток поисков успеха не принесли.