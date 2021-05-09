«Большое событие в жизни». Ветеран из Армении рассказал о встрече с Путиным на параде Победы в Москве

Ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян продолжает активно участвовать во всех проектах комитета ветеранов войны и Вооруженных сил Армении, несмотря на почтенный возраст. 98-летнюю пенсионерку в стране знает практически каждый. Во время парада Победы она встретилась в президентом России Владимиром Путиным — Абгарян уверяет, что никогда не забудет этот момент.

Об этом она рассказала Nation News. Когда началась война, Абгарян было18 лет. Вместе с одноклассницами она пошла на курсы радиотелеграфистов и спустя три месяца учебы добровольно отправилась на фронт. Она участвовала в различных битвах по всему СССР — была в Сталинграде, при отступлении по понтонному мосту через Дон, попала в предгорья Кавказа, Ростов, Батайск, Туапсе, Донбасс, а также оказалась на героической Малой земле и в освобожденном Новороссийске.

Ветеран рассказала, что считает самым тяжелым за всю войну необходимость отступать под напором врага. При этом с теплом вспоминает участие в параде на Красной площади в Москве, который проводили в 70-ю годовщину Победы. Там она пообщалась с президентом России Владимиром Путиным.

«Я очень горжусь тем, что во время парада Победы встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Он пожал мне руку, постоял, спросил о нашей Армении и о том, какие чувства испытываем мы, приехав в Москву на парад и побывав на Красной площади. Для каждого ветерана войны это большое событие жизни», — рассказала она.

Ее приглашали и на прошлогодний парад в честь 75-летия со Дня Победы, однако из-за пандемии от поездки в Москву пришлось отказаться.