Мир 06 сентября 2023, 15:08 Большое количество украинцев столкнулось с ампутацией конечностей — СМИ Fox News: 20 тысяч украинцев пережили ампутацию конечностей с начала конфликта Официальный сайт президента Украины

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Рекордное количество операций по ампутации конечностей проходит сейчас на Украине. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

«Украину ждет будущее с более чем 20 тысячами человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы», — отметили авторы статьи.

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Они добавили, что в Европе не происходило ничего подобного со времен Первой мировой войны, а в США — с момента Гражданской войны.

Руководитель центра реабилитации украинских военнослужащих с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева заявила, что с начала конфликта 20 тысяч граждан Украины пережили по крайней мере одну ампутацию. Правительство страны при этом не дает данных о том, какая доля от общего числа операций приходится на военных.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ. По его словам, с начала контрнаступления украинская армия лишилась более 60 тысяч своих бойцов.