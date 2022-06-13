Большинство жителей Грузии выступили против введения антироссийских санкций

Решение правительства Грузии не вводить санкции против России на фоне спецоперации на Украине поддерживают 69,8% жителей страны. Такие данные предоставило местное телевидение Imedi, ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией GORBI.

Согласно опросу, с позицией правящей партии не согласны 27,1% опрошенных, затруднились ответить 3,1% респондентов.

По данным опроса, 77,6% грузин согласны с политикой правительства не вовлекать республику в ситуацию на Украине, несогласие выразили 20,8% опрошенных, у 1,6% не нашлось ответа. О том, что Грузия не должна вмешиваться по требованию Запада, заявили 83,6% респондентов, при этом 11,5% высказали мнение, что страна должна подчиниться. А 4,9% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Исследование провели по заказу телекомпании «Имеди». Опрос проходил с 2 по 7 июня, в нем принял участие 1001 респондент.